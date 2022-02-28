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В Болгарии хотят уволить министра за отказ называть войной нападение РФ на Украину

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:26

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков инициировал увольнение министра обороны Стефана Янева из-за нежелания называть войной российское вторжение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BGNES.

"Я успешно работал с министром Яневым в правительстве. Я поддерживаю политику инвестирования в болгарскую армию и покрытие всех ее дефицитов", - сказал Петков и заявил, что потребует отставки министра обороны.

"Ни один министр не имеет права на собственную внешнюю политику, ни один министр не может сказать правительству, что его позиция означает стабильность. Мой военный министр не может использовать слово операция вместо слова война. Нельзя назвать операцией то, что тысячи военнослужащих вторглись в чужую страну, когда сегодня ночью обстреляли болгарское меньшинство в Украине. Когда мы говорим о болгарских интересах, то не склоняем головы", - подчеркнул премьер-министр.

Отставка министра Янева будет вынесена на голосование парламента завтра на внеочередном заседании парламента. Петков сообщил, что имя будущего военного министра будет объявлено параллельно голосованию об отставке.

"Болгарский интерес состоит в том, чтобы решительно осудить военные действия. ЕС никогда не был более единым. Эта война должна прекратиться. Мирные люди не могут быть под обстрелом. Мы, как ЕС, должны это все завершить. Это причины, почему я хочу отставки" министра Стефана Янева", добавил Петков.

В декабре министр обороны Стефан Янев высказался против размещения войск НАТО в Болгарии на данный момент. Тем не менее премьер поспешил объяснить, что это личная позиция министра, а не правительства Болгарии.

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Война с РФ Болгария

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