Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Airbnb працює над безкоштовним розміщенням у Європі до 100 тисяч українських біженців

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:16

Платформа Airbnb і пов'язана з нею некомерційна асоціація airbnb.org оголосили, що прагнуть безкоштовно розмістити у країнах Європи до 100 тисяч українців, які втікають від війни Росії.

Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у Twitter, пише "Європейська правда".

Для досягнення цієї мети Airbnb потрібно "більше людей, які можуть запропонувати своє житло в сусідніх з Україною країнах, включаючи Польщу, Німеччину, Угорщину та Румунію, зазначив він.

Airbnb створила окремий сайт, щоб допомогти з реагуванням на надзвичайні ситуації. 

Ческі сказав, що операція фінансується Airbnb, airbnb.org і "щедрістю господарів".

Європейський Союз на цей час очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті війни, яку розв’язала Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
міграційна криза Війна з РФ

Статті

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда