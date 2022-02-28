Airbnb працює над безкоштовним розміщенням у Європі до 100 тисяч українських біженців

Платформа Airbnb і пов'язана з нею некомерційна асоціація airbnb.org оголосили, що прагнуть безкоштовно розмістити у країнах Європи до 100 тисяч українців, які втікають від війни Росії.

Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у Twitter, пише "Європейська правда".

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free — Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Для досягнення цієї мети Airbnb потрібно "більше людей, які можуть запропонувати своє житло в сусідніх з Україною країнах, включаючи Польщу, Німеччину, Угорщину та Румунію, зазначив він.

Airbnb створила окремий сайт, щоб допомогти з реагуванням на надзвичайні ситуації.

Ческі сказав, що операція фінансується Airbnb, airbnb.org і "щедрістю господарів".

Європейський Союз на цей час очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті війни, яку розв’язала Росія.