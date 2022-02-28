Airbnb работает над бесплатным размещением в Европе до 100 тысяч украинских беженцев

Платформа Airbnb и связанная с ней некоммерческая ассоциация airbnb.org объявили, что стремятся бесплатно разместить в странах Европы до 100 тысяч украинцев, бегущих от войны.

Об этом сообщил генеральный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter, пишет "Европейская правда".

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free — Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Для достижения этой цели Airbnb нужно больше людей, которые могут предложить свое жилье в соседних с Украиной странах, включая Польшу, Германию, Венгрию и Румынию, отметил он.

Airbnb создала отдельный сайт, чтобы помочь с реагированием на чрезвычайные ситуации.

Чески сказал, что сделка финансируется Airbnb, airbnb.org и "щедростью хозяев".

Европейский Союз в настоящее время ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате войны, которую развязала Россия.