Airbnb работает над бесплатным размещением в Европе до 100 тысяч украинских беженцев

Платформа Airbnb и связанная с ней некоммерческая ассоциация airbnb.org объявили, что стремятся бесплатно разместить в странах Европы до 100 тысяч украинцев, бегущих от войны.

Об этом сообщил генеральный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter, пишет "Европейская правда".

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free