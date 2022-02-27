ЄС очікує переселення понад 7 мільйонів українців через війну Росії

ЄС станом на сьогодні очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті війни, яку розв’язала Росія.

Про це заявив комісар ЄС з кризового врегулювання Янез Ленарчич на прес-конференції в Брюсселі після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченій потоку переселених українців.

"У цей час очікувана кількість переміщених українців становить понад 7 мільйонів людей", - заявив Ленарчич.

Він попередив, що дає лише приблизні оцінки ООН, оскільки бойові дії не дозволили зробити точні підрахунки.

Він додав, що, за даними ООН, якщо війна продовжиться, "буде близько 18 мільйонів українців, які постраждають у гуманітарному плані, чи то в самій Україні, чи в сусідніх країнах".

Ленарчич сказав, що цифри великі, і "нам доведеться готуватися до такої надзвичайної ситуації, яка має історичні масштаби".

Як повідомлялося, ​​з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.