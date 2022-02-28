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США призупиняють роботу посольства у Мінську та частково забирають дипломатів з Москви

Понеділок, 28 лютого 2022, 16:38

Державний департамент США призупиняє роботу посольства у Мінську та дозволяє добровільний виїзд другорядних співробітників і членів родин дипломатів у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу від 28 лютого.

"Держдеп США призупинив роботу посольства у Мінську та дозволив добровільний виїзд другорядних співробітників та членів родин співробітників нашого посольства у Москві. Такі кроки вжито з міркувань безпеки у зв’язку з неспровокованим і необгрунтованим збройним нападом Росії на Україну", - зазначають у ньому.

Нагадаємо, 17 лютого Росія вислала заступника посла США у Москві.

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