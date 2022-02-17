Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Росія вислала заступника посла США

Четвер, 17 лютого 2022, 16:10

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії. 

Про це, як пише "Європейська правда", російському агентству "Интерфакс" повідомили в американській дипмісії.

У посольства США зазначили, що Горман мав діючу візу, та запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

США вважають висилку Гормана кроком до ескалації.

Видворення дипломата посольство США підтвердило і російському агентству ТАСС.

"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника голови диппредставництва США Барта Гормана, який був другою особою посольства та одним із ключових співробітників його команди", - цитує агентство співрозмовника.

Новина надійшла у той час, коли ​​відносини США і Росії стали ще напруженішими через ситуацію навколо України. США звинувачують Москву у підготовці вторгнення, заявляючи про стягування російських військ до кордону з Україною. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза США Росія

Статті

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН

Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Як не парадоксально, але на своєму шляху до ЄС Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми західними сусідами.
17 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії