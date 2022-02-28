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США приостанавливают работу посольства в Минске и частично забирают дипломатов из Москвы

Понедельник, 28 февраля 2022, 16:38

Государственный департамент США приостанавливает работу посольства в Минске и разрешает добровольный выезд второстепенных сотрудников и членов семей дипломатов в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа от 28 февраля.

"Государство США приостановило работу посольства в Минске и позволило добровольный выезд второстепенных сотрудников и членов семей сотрудников нашего посольства в Москве. Такие шаги предприняты из соображений безопасности в связи с неспровоцированным и необоснованным вооруженным нападением России на Украину", - отмечают в нем.

Напомним, 17 февраля Россия выслала заместителя посла США в Москве.

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