США приостанавливают работу посольства в Минске и частично забирают дипломатов из Москвы
Понедельник, 28 февраля 2022, 16:38
Государственный департамент США приостанавливает работу посольства в Минске и разрешает добровольный выезд второстепенных сотрудников и членов семей дипломатов в Москву.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа от 28 февраля.
"Государство США приостановило работу посольства в Минске и позволило добровольный выезд второстепенных сотрудников и членов семей сотрудников нашего посольства в Москве. Такие шаги предприняты из соображений безопасности в связи с неспровоцированным и необоснованным вооруженным нападением России на Украину", - отмечают в нем.
Напомним, 17 февраля Россия выслала заместителя посла США в Москве.
Читайте также: Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.