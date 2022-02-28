Мінюст просить суд у Страсбурзі наказати Росії припинити обстріл цивільних

Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо РФ, вимагаючи, серед іншого, "негайно зупинити військові напади проти цивільних".

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Україна звернулась до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39", - заявив міністр.

Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції. Наказ Суду є обов'язковим для виконання.

Радник міністра юстиції Іван Ліщина, який курував підготовку скарги, у коментарі "Європейській правді" пояснив, що у відповідності до практики суду рішення щодо забезпечувального заходу може бути ухвалено протягом кількох днів.

"Ми вимагаємо припинити порушення прав людини, у тому числі припинити застосування систем залпового вогню, таких як Град, Смерч тощо, бо вони приносять найбільше руйнувань житлових будинків, шкіл, дитячих садочків та лікарень. Окрім "нерозбірливого" вогню, що влучає у цивільних, ми бачимо також умисні обстріли лікарень і теж вимагаємо їх припинити", - розповів Ліщина про зміст української скарги.

Нагадаємо, окупанти неодноразово обстрілювали Харків "Градами". Також завдано шкоди іншій цивільній інфраструктурі.

Іван Ліщина також прокоментував те, що у п’ятницю Рада Європи зупинила участь РФ у двох органах Ради Європи – ПАРЄ та Комітеті міністрів. Він запевнив, що це не є завадою розгляду скарги, оскільки участь Росії у РЄ та у Конвенції в цілому не зупинена.

"Навіть якщо Росію виключать з Ради Європи і вона денонсує конвенцію - справи, розпочаті до того, не зупиняються, по них буде винесене рішення. Такий прецедент був у історії РЄ у 1970-х роках, коли з організації виходила Греція", - пояснив юрист