Минюст просит суд в Страсбурге приказать России прекратить обстрел гражданских

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предварительных мер в отношении РФ, требуя, среди прочего, "немедленно остановить военные нападения против гражданских".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Украина обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39", - заявил министр.

Указанное правило позволяет Суду издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Советник министра юстиции Иван Лищина, курировавший подготовку жалобы, в комментарии "Европейской правде" пояснил, что в соответствии с практикой суда решение об обеспечительном мероприятии может быть принято в течение нескольких дней.

"Мы требуем прекратить нарушения прав человека, в том числе прекратить применение систем залпового огня, таких как Град, Смерч и т.д., потому что они наносят наибольшее разрушение жилых домов, школ, детских садов и больниц. Кроме "неразборчивого" огня, попадающего в гражданских, мы видим также умышленные обстрелы больниц и тоже требуем их прекратить", – рассказал Лищина о содержании украинской жалобы.

Напомним, неоднократно обстреливали Харьков "Градами". Также нанесен ущерб другой гражданской инфраструктуре.

Иван Лищина также прокомментировал то, что в пятницу Совет Европы остановил участие РФ в двух органах Совета Европы – ПАСЕ и Комитете министров. Он заверил, что это не помешает рассмотрению жалоб, поскольку участие России в СЕ и в Конвенции в целом - не остановлено.

"Даже если Россию исключат из Совета Европы и она денонсирует конвенцию – дела, начатые до того, не останавливаются, по ним будет вынесено решение. Такой прецедент был в истории СЕ в 1970-х годах, когда из организации выходила Греция", – пояснил юрист.