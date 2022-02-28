Подоляк озвучив підсумки переговорів України з РФ

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, який у складі делегації України брав участь у переговорах з РФ, заявив, що сторони намітили певні рішення і повертаються до своїх столиць для консультацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Подоляка, оприлюднену 24 каналом.

"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", - сказав він.

"Заради того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації, логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій до столиці своїх. Сторони обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів, на яких ці теми отримають уже конкретну практику розвитку", - додав радник глави Офісу президента.

Президент Росії Владімір Путін раніше у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України. Вимоги Кремля - це Крим, нейтралітет і "денацифікація" України.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.