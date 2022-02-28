Путін хоче Крим, нейтралітет і "денацифікацію" України для припинення війни

Президент Росії Владімір Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.

Про це повідомила пресслужба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.

Путін заявив, що "врегулювання ситуації в Україні" можливе лише за безумовного урахування "законних інтересів Росії у сфері безпеки".

У Кремлі висунули три умови:

визнання російського суверенітету над Кримом;

вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави"

забезпечення її "нейтрального статусу".

Як відомо, у районі українсько-білоруського кордону вже кілька годин тривають переговори між делегаціями України та держави-агресора.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.