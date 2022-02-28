Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Подоляк озвучил итоги переговоров Украины с РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 18:43

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, принимавший участие в переговорах с РФ в составе делегации Украины, заявил, что стороны наметили определенные решения и возвращаются в свои столицы для консультаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Подоляка, обнародованное 24 каналом.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.

"Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны едут для консультаций в столицу своих. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведение второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - добавил советник главы Офиса президента.

Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины. Требования Кремля – это Крым, нейтралитет и "денацификация" Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Россия

Статьи

ДОКУМЕНТ

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда