Подоляк озвучил итоги переговоров Украины с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, принимавший участие в переговорах с РФ в составе делегации Украины, заявил, что стороны наметили определенные решения и возвращаются в свои столицы для консультаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Подоляка, обнародованное 24 каналом.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.

"Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны едут для консультаций в столицу своих. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведение второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - добавил советник главы Офиса президента.

Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины. Требования Кремля – это Крым, нейтралитет и "денацификация" Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.