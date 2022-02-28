Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Фінляндія змінила рішення і відправить Україні зброю

Понеділок, 28 лютого 2022, 19:41

Фінляндія змінила своє рішення та відправить Україні зброю та боєприпаси.

Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Постачання включатиме 2500 штурмових гвинтівок, 150 000 набоїв, 1500 протитанкових одиниць зброї і 70 000 продуктових наборів, додав міністр оборони Антті Кайкконен.

"Протитанкові засоби можуть використовуватися для боротьби з бронетехнікою", - заявив Кайкконен на пресконференції після засідання уряду в понеділок.

Це рішення означає зміну політики Фінляндії, яка зберігала позицію нейтральної країни з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку він орендував на півдні Фінляндії після Другої світової війни.

Кайкконен натякнув на те, що уряд відмовиться від давньої політики Фінляндії не постачати зброю в зони бойових дій у неділю, коли він сказав, що уряд розглядає можливість надсилання Україні матеріалів, які можна використовувати для бойових дій

Фінляндія раніше вирішила, що поставить Україні каски, бронежилети та засоби першої допомоги, і дозволила Естонії передати Україні польові знаряддя, які раніше належали їй.

Як повідомлялося, Фінляндія у зв'язку з війною РФ проти України закриває своє небо для російських літаків.

Читайте також: Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Війна з РФ

Статті

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда