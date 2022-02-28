Фінляндія змінила рішення і відправить Україні зброю

Фінляндія змінила своє рішення та відправить Україні зброю та боєприпаси.

Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Постачання включатиме 2500 штурмових гвинтівок, 150 000 набоїв, 1500 протитанкових одиниць зброї і 70 000 продуктових наборів, додав міністр оборони Антті Кайкконен.

"Протитанкові засоби можуть використовуватися для боротьби з бронетехнікою", - заявив Кайкконен на пресконференції після засідання уряду в понеділок.

Це рішення означає зміну політики Фінляндії, яка зберігала позицію нейтральної країни з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку він орендував на півдні Фінляндії після Другої світової війни.

Кайкконен натякнув на те, що уряд відмовиться від давньої політики Фінляндії не постачати зброю в зони бойових дій у неділю, коли він сказав, що уряд розглядає можливість надсилання Україні матеріалів, які можна використовувати для бойових дій

Фінляндія раніше вирішила, що поставить Україні каски, бронежилети та засоби першої допомоги, і дозволила Естонії передати Україні польові знаряддя, які раніше належали їй.

Як повідомлялося, Фінляндія у зв'язку з війною РФ проти України закриває своє небо для російських літаків.

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