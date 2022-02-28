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Финляндия изменила решение и отправит Украине оружие

Понедельник, 28 февраля 2022, 19:41

Финляндия изменила свое решение и отправит Украине оружие и боеприпасы.

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поставка будет включать 2500 штурмовых винтовок, 150 000 патронов, 1500 противотанковых орудий и 70 000 продуктовых наборов, добавил министр обороны Антти Кайкконен.

"Противотанковые средства могут использоваться для борьбы с бронетехникой", — заявил Кайкконен на пресс-конференции после заседания правительства в понедельник.

Это решение означает изменение политики Финляндии, которая сохраняла позицию нейтральной  страны с тех пор, как Советский Союз в 1956 году отказался от военно-морской базы, которую он арендовал на юге Финляндии после Второй мировой войны.

Кайкконен намекнул на то, что правительство откажется от давней политики Финляндии не поставлять оружие в зоны боевых действий в воскресенье, когда он сказал, что правительство рассматривает возможность отправки Украине материалов, которые можно использовать для боевых действий.

Финляндия ранее решила, что поставит Украине каски, бронежилеты и средства первой помощи, и разрешила Эстонии передать Украине полевые орудия, ранее принадлежавшие ей.

Как сообщалось, Финляндия в связи с войной РФ против Украины закрывает свое небо для российских самолетов.

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Финляндия Война с РФ

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