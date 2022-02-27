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Фінляндія закриває своє небо для російських літаків

Неділя, 27 лютого 2022, 07:41

Фінляндія приєдналася до країн, які закривають свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це 27 повідомив міністр транспорту й комунікацій Тімо Харакка.

"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він у своєму Twitter, не зазначивши, коли чекати фінального рішення та з якої дати заборона набуде чинності. 

За даними ЗМІ, таке рішення готують усі країни-члени ЄС, кожна окремо - оскільки це питання є національною компетенцією.

Неофіційно повідомляють, що найближчим часом приєднаються Данія та Швеція.

Рішення про закриття свого повітряного простору для російських літаків вже прийняли балтійські держави, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією. 

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Війна з РФ санкції Фінляндія

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