Фінляндія закриває своє небо для російських літаків

Фінляндія приєдналася до країн, які закривають свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це 27 повідомив міністр транспорту й комунікацій Тімо Харакка.

"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він у своєму Twitter, не зазначивши, коли чекати фінального рішення та з якої дати заборона набуде чинності.

Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä. 🇫🇮🇺🇦 — Timo Harakka 🏳️‍🌈🇫🇮 (@TimoHarakka) February 26, 2022

За даними ЗМІ, таке рішення готують усі країни-члени ЄС, кожна окремо - оскільки це питання є національною компетенцією.

Неофіційно повідомляють, що найближчим часом приєднаються Данія та Швеція.

Рішення про закриття свого повітряного простору для російських літаків вже прийняли балтійські держави, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.