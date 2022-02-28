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Італія пообіцяла Україні зброю і допомогу біженцям

Понеділок, 28 лютого 2022, 19:54

Італія заявила, що надасть Україні зброю та запропонувала допомогу біженцям, які рятуються від російського вторгнення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Декрет, ухвалений кабінетом прем'єр-міністра Маріо Драгі, передбачає "військову техніку, матеріали та обладнання для уряду України".

Рішення має бути схвалено парламентом, перш ніж воно набуде чинності.

Указ також запровадив надзвичайний стан до кінця цього року для допомоги українським біженцям та містив заходи, спрямовані на зниження залежності Італії від газу для запуску своїх електростанцій, якщо це виявиться необхідним.

Уряд Драгі виділив 10 мільйонів євро на зміцнення об'єктів для біженців, збільшивши місткість своїх центрів гостинності до 16 000 місць.

Кабінет міністрів також заснував фонд у розмірі 500 000 євро, який дозволить українським студентам, дослідникам та викладачам продовжити свою роботу в італійських університетах та мистецьких інститутах.

Нагадаємо, Фінляндія змінила своє рішення та відправить Україні зброю та боєприпаси.

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