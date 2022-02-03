Канцлер Німеччини незабаром поїде в Москву для зустрічі з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що невдовзі поїде до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним на тлі, за його словами, "дуже серйозної" ситуації на українському кордоні.

Про це Шольц сказав в інтерв’ю громадському мовнику ZDF у середу ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз я поїду до США, і незабаром буду в Москві, щоб продовжити обговорення необхідних питань", - сказав він.

Шольц він не назвав дату своєї поїздки в Москву, але сказав, що зустріч "планується і відбудеться незабаром".

Канцлер відвідає Вашингтон в неділю та понеділок, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом.

У інтерв’ю Шольц визнав, що російський президент може бути готовий вторгнутися до України.

"Не можна не помітити, що на українському кордоні багато солдатів і військових. Усе це може бути передумовою для військових дій. Тому так важливо, щоб ми чітко усвідомлювали те, що ми говоримо і що ми готуємо, а саме те, що загроза територіальному суверенітету та цілісності України, військова атака там, може мати дуже високу ціну. І я думаю, що це повідомлення зрозуміли", - зазначив Шольц.

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