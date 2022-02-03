Канцлер Германии скоро поедет в Москву для встречи с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вскоре поедет в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на фоне, по его словам, "весьма серьезной" ситуации на украинской границе.

Об этом Шольц сказал в интервью общественному вещателю ZDF в среду вечером, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас я поеду в США, и скоро буду в Москве, чтобы продолжить обсуждение необходимых вопросов", - сказал он.

Шольц он не назвал дату своей поездки в Москву, но сказал, что встреча "планируется и состоится в скором времени".

Канцлер посетит Вашингтон в воскресенье и понедельник, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

В интервью Шольц признал, что российский президент может быть готов вторгнуться в Украину.

"Нельзя не заметить, что на украинской границе много солдат и военных. Все это может быть предпосылкой для военных действий. Поэтому так важно, чтобы мы четко отдавали себе отчет в том, что мы говорим и что мы готовим, а именно то, что угроза территориальному суверенитету и целостности Украины, военная атака там может иметь очень высокую цену. И я думаю, что это сообщение поняли", - отметил Шольц.

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