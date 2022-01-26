Шольц і Байден зустрінуться 7 лютого, говоритимуть про Росію - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 7 лютого в Білому домі.

Про це дізналося німецьке видання Bild з урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що російська загроза для України стане найважливішою темою переговорів між Шольцом і Байденом.

Американці домагаються жорстких санкцій проти режиму Путіна, поставок зброї Україні та зупинки газопроводу "Північний потік-2". Шольц, навпаки, категорично відмовляється постачати Києву зброю. Бундесвер поки що готовий поставити Україні лише 5000 військових шоломів, пише видання.

Офіційно деталі зустрічі поки не розголошують. Речник уряду зазначив, що прокоментує плани поїздки канцлера, коли буде така можливість.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

За інформацією ЗМІ, США розглядають можливість відправити на східний фланг НАТО від 1000 до 5000 військових, а також літаків і суден. Рішення має бути прийняте найближчим часом.

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