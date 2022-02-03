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Парламент Вірменії обере президента у березні

Четвер, 3 лютого 2022, 11:15

Парламент Вірменії проведе голосування для обрання нового президента у березні. 

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вибори пройдуть після того, як попередній президент Армен Саркісян пішов у відставку минулого місяця.

У Вірменії погодили відставку президента за його власним бажанням

Правляча парламентська більшість висунула на посаду президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, який займає нині посаду міністра високотехнологічної промисловості, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Армен Саркісян 23 січня попросив про відставку, вказавши причиною те, що не має повноважень, аби впливати на ключові політичні процеси. 

До завершення його каденції залишалося три роки.

Армен Саркісян мав напружені стосунки із прем’єром Ніколом Пашиняном, часто стаючи на бік проросійської опозиції. 

Зокрема, президент гостро критикував Пашиняна після війни 2020 року, декілька разів безуспішно намагаючись скасувати деякі постанови уряду, оскарживши їх у Конституційному суді.

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