Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян вирішив подати у відставку за три роки до завершення каденції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява Саркісяна оприлюднена на президентському сайті.

"Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з посади президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, а рішення, яке виходить із певної логіки", - наголосив він.

Армен Саркісян уточнює - "президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики".

Нагадаємо, Армена Саркісяна було обрано президентом Вірменії парламентом країни в березні 2018 року. Він став першим президентом, призначеним після конституційної реформи, що зменшила повноваження президента та посилила – прем’єра.

Попередній президент Серж Саргсян, попри обіцянки, пішов на обрання себе прем’єр-міністром, що дало старт вірменській революції 2018 року. За результатми цієї революції до влади прийшов нинішній прем’єр Нікол Пашинян.

Армен Саркісян мав напружені відносини із Пашиняном, часто стаючи на бік проросійської опозиції. Зокрема, президент гостро критикував Пашиняна після війни 2020 року, декілька разів безуспішно намагаючись відмінити деякі постанови уряду, оскарживши їх у конституційному суді.

Згідно з конституцією Вірменії, у випадку відставки президента його повноваження виконує голова Національних Зборів - аж до обрання нового глави держдави, що має відбутися протягом місяця.

Вірменська конституція передбачає три тури виборів президента у парламенті. У першому турі за кандидата мають віддати голоси 80% депутатів. Якщо перший тури виявиться безрезультатним – для перемоги у другому турі достатньо двох третин голосів, а якщо справа дійде до третього туру – для перемоги буде достатньо простої більшості.

Це означає, що партія чинного прем’єра, яка має 53% голосів у парламенті, має всі шанси обрати "свого" президента, не домовляючись із опозицією.