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Парламент Армении изберет президента в марте

Четверг, 3 февраля 2022, 11:15

Парламент Армении проведет голосование по избранию нового президента в марте.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Никол Пашинян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выборы пройдут после того, как предыдущий президент Армен Саркисян ушел в отставку в прошлом месяце.

В Армении согласовали отставку президента по его собственному желанию

Правящее парламентское большинство выдвинуло на должность президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, занимающего ныне должность министра высокотехнологичной промышленности, сообщает агентство "Интерфакс".

Армен Саркисян 23 января попросил об отставке, указав причиной того, что нет полномочий, чтобы влиять на ключевые политические процессы.

До завершения его каденции оставалось три года.

Армен Саркисян имел напряженные отношения с премьером Николом Пашиняном, часто становясь на сторону пророссийской оппозиции.

В частности президент остро критиковал Пашиняна после войны 2020 года, несколько раз безуспешно пытаясь отменить некоторые постановления правительства, обжаловав их в Конституционном суде.

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Армения

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