Президент Польщі вніс законопроєкт, який має закінчити суперечку щодо верховенства права з ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер вніс законопроєкт про ліквідацію суперечливої ​​дисциплінарної палати для суддів, сподіваючись, що це дозволить уряду припинити суперечку щодо верховенства права з Брюсселем і розблокувати фінансування Європейського союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У жовтні минулого року Суд ЄС постановив, що Польща повинна платити один мільйон євро на день у вигляді штрафів за збереження дисциплінарної палати для суддів, створеної консервативним урядом Варшави.

Дуда сказав, що його законопроєкт означатиме, що палата буде скасована, а її судді можуть або піти у відставку, або бути переведені до інших палат Верховного суду. Дисциплінарні справи розглядатимуться новою колегією, яка складається з 11 суддів Верховного суду, обраних шляхом жеребкування.

"Цей законопроєкт... має надати польському уряду інструмент для припинення конфлікту з Європейською комісією та розблокування коштів для національного відновлення та стійкості", - сказав Дуда. Очікується, що законопроєкт буде направлено на обговорення в нижню палату парламенту.

Польська група, яка представляє суддів, заявила, що цей законопроєкт мало допоможе вирішити проблеми, пов’язані з політизованими призначеннями суддів, і посилить хаос у судовій системі.

"Європейські трибунали чітко сказали, що судді, призначені новою Національною радою юстиції, не можуть приймати рішення. Суть цього законопроєкту в тому, що всі вони залишаться у Верховному суді ", - сказав речник польської асоціації суддів Бартломей Пшимусінський.

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