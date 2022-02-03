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Президент Польши внес законопроект, который должен закончить спор о верховенстве права с ЕС

Четверг, 3 февраля 2022, 15:34

Президент Польши Анджей Дуда в четверг внес законопроект о ликвидации противоречивой дисциплинарной палаты для судей, надеясь, что это позволит правительству прекратить спор о верховенстве права с Брюсселем и разблокировать финансирование Европейского союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В октябре прошлого года Суд ЕС постановил, что Польша должна платить миллион евро в день в виде штрафов за сохранение дисциплинарной палаты для судей, созданной консервативным правительством Варшавы.

Дуда сказал, что его законопроект будет означать, что палата будет отменена, а ее судьи могут либо уйти в отставку, либо быть переведены в другие палаты Верховного суда. Дисциплинарные дела будут рассматриваться новой коллегией, состоящей из 11 судей Верховного суда, избранных путем жеребьевки.

"Этот законопроект... должен предоставить польскому правительству инструмент для прекращения конфликта с Европейской комиссией и разблокирования средств для национального восстановления и устойчивости", - сказал Дуда. Ожидается, что законопроект будет направлен на обсуждение в нижнюю палату парламента.

Польская группа, представляющая судей, заявила, что этот законопроект мало поможет решить проблемы, связанные с политизированными назначениями судей, и усугубит хаос в судебной системе.

"Европейские трибуналы четко сказали, что судьи, назначенные новым Национальным советом юстиции, не могут принимать решения. Суть этого законопроекта в том, что все они останутся в Верховном суде", - сказал спикер польской ассоциации судей Бартломей Пшимусинский.

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Польша

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