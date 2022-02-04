Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера висунули до ради директорів російського монополіста "Газпрому".

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, пише "Європейська правда".

Загалом у списку 11 осіб, при цьому Шредер є єдиним іноземцем. Збори акціонерів "Газпрому" відбудуться 30 червня в Санкт-Петербурзі.

При цьому у затвердженому компанією списку немає голови асоціації Kazenergy Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Минулого тижня його до ради директорів компанії висунув уряд РФ.

Шредер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також Шредер є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Нещодавно Шредер в черговий раз підтримав позицію Кремля в конфлікті з Україною і звинуватив Київ у брязканні зброєю.

У Німеччині 77-річного ексканцлера неодноразово критикували за його прихильність до підконтрольних Кремлю компаній "Газпром" та "Роснефть". Колишній канцлер завжди наголошує, що це приватна справа.

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