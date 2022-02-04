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Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Пятница, 4 февраля 2022, 17:41

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был выдвинут в совет директоров российского монополиста "Газпрома".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, пишет "Европейская правда".

В списке 11 человек, при этом Шредер является единственным иностранцем. Собрание акционеров "Газпрома" состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.

При этом в утвержденном компанией списке нет главы ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе его в совет директоров компании выдвинуло правительство РФ.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также Шредер является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".

Недавно Шредер в очередной раз поддержал позицию Кремля в конфликте с Украиной и обвинил Киев в бряцании оружием.

В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть". Бывший канцлер всегда подчеркивает, что это личное дело.

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Германия

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