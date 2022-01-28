Ексканцлер Німеччини звинуватив Україну у брязканні зброєю

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер в черговий раз підтримав позицію Кремля в конфлікті з Україною і звинуватив Київ у брязканні зброєю.

Про це він сказав у подкасті Die Agenda, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Шредер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю і відкинув українську критику.

"Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні нарешті припиниться", – сказав Шредер.

"Тому що те, що мені доводиться звідти чути чути, а також про те, як звинувачують Німеччину через розумне скасування поставок зброї, іноді переходить всі межі", – додав він.

Шредер дружить з президентом Росії з часів свого канцлерства. Він також є бізнес-лобістом і головою наглядової ради російської державної компанії "Роснефть". Російська щоденна газета "Коммерсант" у 2020 році повідомила, що Шредер отримав за роботу 600 тисяч євро.

У Німеччині 77-річного ексканцлера неодноразово критикували за його прихильність до підконтрольних Кремлю компаній "Газпром" та "Роснефть". Колишній канцлер завжди наголошує, що це приватна справа.

Як повідомлялося раніше, Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?", - запитав Шредер.

Привід для випаду Шредера - інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.