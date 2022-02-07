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Глава МЗС Словаччини: готові говорити з РФ, але не про базові засади безпеки Європи

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:18

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Європа готова говорити з РФ, але не про базові засади, на яких побудована архітектура безпеки Європи.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками візиту до Станиці Луганської, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дозвольте мені повторити: ми готові говорити з Росією, ми це робимо, ми готові говорити про все, але ми не готові обговорювати базові принципи, на яких побудована архітектура безпеки Європи", - сказав Корчок.

Міністр також звернув увагу на те, що передав від Словаччини фінансування для пункту швидкої медичної допомоги, де надають допомогу людям, які перетинають контрольно-пропускні пункти.

"Відвідування Станиці Луганської – символу конфлікту на сході України, який забрав понад 13 000 життів з 2014 року. Терміново потрібно вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, щоб пом’якшити труднощі місцевих жителів", - написав він у Twitter.

Корчок також висловив сподівання, що й інші контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування працюватимуть.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.

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