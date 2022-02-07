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Глава МИД Словакии: готовы говорить с РФ, но не о базовых основах безопасности Европы

Понедельник, 7 февраля 2022, 16:18

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Европа готова говорить с РФ, но не о базовых основах, на которых построена архитектура безопасности Европы.

Об этом он сказал на брифинге по итогам визита в Станицу Луганскую, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разрешите мне повторить: мы готовы говорить с Россией, мы это делаем, мы готовы говорить обо всем, но мы не готовы обсуждать базовые принципы, на которых построена архитектура безопасности Европы", - сказал Корчок.

Министр также обратил внимание на то, что передал от Словакии финансирование для пункта скорой медицинской помощи, где оказывают помощь людям, пересекающим контрольно-пропускные пункты.

"Посещение Станицы Луганской – символа конфликта на востоке Украины, унесшего более 13 000 жизней с 2014 года. Срочно нужно разрешить конфликт дипломатическим путем, чтобы смягчить трудности местных жителей", - написал он в Twitter.

Корчок также выразил надежду, что и другие контрольно-пропускные пункты на линии разграничения будут работать.

Напомним, министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, которые находятся в Украине с общим визитом, посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными.

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