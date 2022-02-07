Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини зустрілися з українськими військовими у прифронтовій зоні

фото, відео
Понеділок, 7 лютого 2022, 14:03

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.

Як повідомляє "Європейська правда", світлини й відео з поїздки опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс. 

За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Також опубліковані фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи, з українськими військовослужбовцями.

Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Глава МЗС Австрії: суверенітет України - умова нашої власної безпеки

Після поїздки на схід міністри проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, також надвечір 7 лютого в Україну прибуває глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Її французький колега Жан-Ів Ле Дріан, який спершу мав прибути одночасно з Бербок, приїде наступного дня - у зв’язку з поїздкою президента Еммануеля Макрона до Москви. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Чехія Словаччина Донбас та ОРДЛО

Статті

Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні

У Пекіні Путін послав важливий сигнал Заходу. Проте цей сигнал, негативний для Заходу, одночасно є позитивом для України.
5 лютого 2022 — Михайло Самусь, New Geopolitics Research Network

Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні

Майбутній посол США, яку обрав Байден, чудово розуміє, якою підступною є путінська Росія. Російську агресію вона зустріла у Тбілісі...
4 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО

"У разі вторгнення про це стане відомо щонайменше за кілька днів... Війна буде суттєво відмінною від того, що може собі уявити Росія..."
3 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда