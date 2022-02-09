Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Правительство Британии планирует до конца месяца отменить самоизоляцию инфицированных COVID-19.

Среда, 9 февраля 2022, 14:37

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что намерен отменить юридическое обязательство людей самоизолироваться, если они получат положительный результат на COVID-19, до конца месяца.

Об этом Джонсон сказал депутатам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Джонсон планирует это сделать в конце месяца, когда представит стратегию правительства по жизни с COVID-19.

"Я намерен вернуться в первый день после перерыва, чтобы представить нашу стратегию жизни с COVID-19", - сказал Джонсон законодателям. Парламент возвращается к работе 21 февраля.

"При условии, что текущие обнадеживающие тенденции будут сохраняться, я ожидаю, что мы сможем отменить последние внутренние ограничения, включая юридическое требование самоизоляции, если у вас положительный результат теста, на целый месяц раньше", - заявил Джонсон.

Требование самоизоляции в Британии действует до 24 марта.

Напомним, в Англии с 27 января перестали действовать почти все карантинные ограничения, вводимые в связи со всплеском эпидемии коронавируса.

В частности, было отменено обязательное использование ковид-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Коронавирус Карантин

Статьи

Макрон с переворотом: как лидер Франции попытался понравиться Путину, но не изменить Украине

Свой визит в Киев Макрон спланировал совсем не так, как хотелось бы украинской стороне. Этот визит добавил ощущения опасности в вопросах урегулирования на Донбассе (укр.)
9 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Почему во Франции легализовали и зачем борются с "легкой коноплей"

Рынок "легкой" конопли во Франции переживает буйное "цветение". Однако правила его регулирования пока "зеленоваты".
9 февраля 2022 — RFI

Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине

Лукашенко грозится помочь РФ в атаке на Киев, в том числе через "ракетные удары". Насколько стоит беспокоиться из-за угроз белорусского диктатора? (укр.)
8 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда