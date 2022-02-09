Правительство Британии планирует до конца месяца отменить самоизоляцию инфицированных COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что намерен отменить юридическое обязательство людей самоизолироваться, если они получат положительный результат на COVID-19, до конца месяца.

Об этом Джонсон сказал депутатам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Джонсон планирует это сделать в конце месяца, когда представит стратегию правительства по жизни с COVID-19.

"Я намерен вернуться в первый день после перерыва, чтобы представить нашу стратегию жизни с COVID-19", - сказал Джонсон законодателям. Парламент возвращается к работе 21 февраля.

"При условии, что текущие обнадеживающие тенденции будут сохраняться, я ожидаю, что мы сможем отменить последние внутренние ограничения, включая юридическое требование самоизоляции, если у вас положительный результат теста, на целый месяц раньше", - заявил Джонсон.

Требование самоизоляции в Британии действует до 24 марта.

Напомним, в Англии с 27 января перестали действовать почти все карантинные ограничения, вводимые в связи со всплеском эпидемии коронавируса.

В частности, было отменено обязательное использование ковид-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды