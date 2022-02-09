Данія має 400 "стінгерів", але їх не дадуть Україні, тому що вони застаріли – глава Міноборони

Збройні сили Данії могли б передати Україні 400 ракет "Stinger", які більше не використовуються, але не зможуть цього зробити, оскільки боєприпаси застаріли.

Про це заявив міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Berlingske.

"Вони занадто старі. Є причина, чому вони на складі. Ми не можемо їх відправити", – сказав Бодсков після зустріч із начальником оборони Данії Флемінгом Лентфером.

Наразі ракети, про які йде мова, зберігаються на секретному складі, де чекають на утилізацію. Лентфер заявив, що іншої зброї Данії в Україну не планує поставляти.

"Ми маємо те, що використовуємо самі, і те, що поступово впроваджуємо для в оборони Данії, в данську армію. Я не бачу нічого, що ми могли б передати", – сказав він.

Лентфер додав, що на військових складах також зберігаються 1000 приладів нічного бачення та 700 біноклів, але вони не можуть бути використані на сучасному полі бою.

"Вони застаріли як в оперативному, так і в технічному відношенні. Вони були виведені з бойового застосування в 2009 році", – сказав Лентфер, додавши, що їх можна було б відправити в Україну, але це було б лише символічним актом.

Бодсков зазначив, що Данія зараз намагається зробити внесок у посилення українських кіберможливостей.

Нагадаємо, Данія підвищила військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Як повідомлялося, на тлі кризи Данія також вирішила додатково виділити 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

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