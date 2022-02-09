Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Данія має 400 "стінгерів", але їх не дадуть Україні, тому що вони застаріли – глава Міноборони

Середа, 9 лютого 2022, 18:36

Збройні сили Данії могли б передати Україні 400 ракет "Stinger", які більше не використовуються, але не зможуть цього зробити, оскільки боєприпаси застаріли.

Про це заявив міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Berlingske.

"Вони занадто старі. Є причина, чому вони на складі. Ми не можемо їх відправити", – сказав Бодсков після зустріч із начальником оборони Данії Флемінгом Лентфером.

Наразі ракети, про які йде мова, зберігаються на секретному складі, де чекають на утилізацію. Лентфер заявив, що іншої зброї Данії в Україну не планує поставляти.

"Ми маємо те, що використовуємо самі, і те, що поступово впроваджуємо для в оборони Данії, в данську армію. Я не бачу нічого, що ми могли б передати", – сказав він.

Лентфер додав, що на військових складах також зберігаються 1000 приладів нічного бачення та 700 біноклів, але вони не можуть бути використані на сучасному полі бою.

"Вони застаріли як в оперативному, так і в технічному відношенні. Вони були виведені з бойового застосування в 2009 році", – сказав Лентфер, додавши, що їх можна було б відправити в Україну, але це було б лише символічним актом.

Бодсков зазначив, що Данія зараз намагається зробити внесок у посилення українських кіберможливостей.

Нагадаємо, Данія підвищила військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Як повідомлялося, на тлі кризи Данія також вирішила додатково виділити 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія

Статті

Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну

Свій візит до Києва Макрон спланував зовсім не так, як би хотілося українській стороні. Цей візит додав відчуття небезпеки у питаннях врегулювання на Донбасі.
9 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому у Франції легалізували і навіщо борються з "легкими коноплями"

Ринок "легких" конопель у Франції переживає буйний розквіт. Проте правила його регулювання ще досить "зелені".
9 лютого 2022 — RFI

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда