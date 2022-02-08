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Данія посилить військову готовність на тлі російської кризи довкола України

Вівторок, 8 лютого 2022, 13:22

Данія заявила у вівторок, що підвищить свою військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, "через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну".

Про це заявив начальник штабу оборони країни Флеммінг Лентфер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Командування оборони Данії заявило, що підготує бойовий батальйон чисельністю 700-800 солдатів, який тепер зможе перебувати у бойовій готовності та брати участь в операціях НАТО протягом від одного до п'яти днів порівняно з нинішніми 30 днями.

Данія посилить присутність у місіях НАТО в країнах Балтії

"Ми зміцнюємо наш військовий потенціал, щоб мати можливість швидше реагувати, якщо цього вимагає ситуація", - заявив Лентфер.

Водночас він сказав, що нинішня загроза для Данії не збільшилася.

Данія також підготує фрегат для таких завдань, як посилений моніторинг данських вод, і планує відправити два винищувачі F-16 на данський острів Борнхольм у Балтійському морі найближчим часом.

Як повідомлялося, на тлі кризи Данія також вирішила додатково виділити 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

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Російська криза Данія

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