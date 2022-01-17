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Данія додатково виділить 22 млн євро на безпеку України

Понеділок, 17 січня 2022, 07:38

Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - написав він.

Кофод вихідними відвідав Україну і побував на лінії зіткнення на Донбасі.

"Закликаю Росію до деескалації ситуації. Данія повністю підтримує український суверенітет. Новий внесок Данії в діяльність з розмінування та програму стабілізації триває", - написав він після візиту.

Нагадаємо, 17 січня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Україну разом з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони планують поїхати на Донбас.

Бербок має вперше відвідати Київ у понеділок, а потім поїде до Москви.

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Данія Донбас та ОРДЛО

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