Данія додатково виділить 22 млн євро на безпеку України

Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - написав він.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 16, 2022

Кофод вихідними відвідав Україну і побував на лінії зіткнення на Донбасі.

"Закликаю Росію до деескалації ситуації. Данія повністю підтримує український суверенітет. Новий внесок Данії в діяльність з розмінування та програму стабілізації триває", - написав він після візиту.

Нагадаємо, 17 січня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Україну разом з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони планують поїхати на Донбас.

Бербок має вперше відвідати Київ у понеділок, а потім поїде до Москви.

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