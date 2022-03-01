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Франція робить потяги безкоштовними для українців-біженців

Вівторок, 1 березня 2022, 08:45

Українці, які виїхали до Франції, рятуючись від війни, зможуть безкоштовно користуватися поїздами по території країни.

Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив гендиректор компанії-оператора французької залізниці SNCF Жан-П’єр Фаранду, пише "Європейська правда".

"Як і наші європейські колеги, ми дозволимо безкоштовно їздити у потягах  TGV та Інтерсіті. Це рука підтримки для українців", - повідомив він. 

Таку ж інформацію повідомив у понеділок міністр транспорту Жан-Батіст Джеббарі. Він зазначив, що для евакуації частини дипломатичного персоналу і громадян, які не виїхали раніше, у Франції розраховують на маршрути через Молдову.

За інформацією AFP, безкоштовним проїзд у потягах для українців зробили також Польща, Німеччина й Австрія.  

З 26 лютого 2022 року громадяни України після перетину польського кордону можуть безкоштовно подорожувати у другому класі поїздами PKP Інтерсіті економічних категорій TLK та IC у Польщі, включаючи пересадки на наступні внутрішні сполучення перевізника зазначеної категорії.

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