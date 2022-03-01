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Франция делает поезда бесплатными для украинцев-беженцев

Вторник, 1 марта 2022, 08:45

Украинцы, выехавшие во Францию, спасаясь от войны, могут бесплатно пользоваться поездами по территории страны.

Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил гендиректор компании-оператора французской железной дороги SNCF Жан-Пьер Фаранду, пишет "Европейская правда".

"Как и наши европейские коллеги, мы позволим бесплатно ездить в поездах TGV и Интерсити. Это рука поддержки для украинцев", - сообщил он.

Такую же информацию сообщил в понедельник министр транспорта Жан-Батист Джеббари. Он отметил, что для эвакуации части дипломатического персонала и не выехавших ранее граждан во Франции рассчитывают на маршруты через Молдову.

По информации AFP, бесплатным проездом в поездах для украинцев сделали также Польша, Германия и Австрия.

С 26 февраля 2022 граждане Украины после пересечения польской границы могут бесплатно путешествовать во втором классе поездами PKP Интерсити экономических категорий TLK и IC в Польше, включая пересадки на следующие внутренние сообщения перевозчика указанной категории.

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Франция Война с РФ

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