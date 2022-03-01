Молдова може прийняти до 15 тисяч українських біженців: вже є понад 40

Кількість біженців з України, які прибули до Молдови від початку війни, вже значно перевищує можливості, які країна має для їхнього прийому.

Про це на онлайн-брифінгу для журналістів заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску, пише "Європейська правда".

За словами Попеску, понад 70 тисяч українських громадян перетнули кордон з країною з четверга, і понад половина з них виявили бажання залишитися в країні. 33 тисячі українських громадян залишили Молдову та поїхали до Румунії.

Міністр відзначив, що Молдова готувалась до прийому біженців, однак теперішні цифри значно перевищують можливості. У країні немає великих центрів для прийому біженців, більшість українців залишаються у родичів чи людей, які виявляють готовність прийняти у себе українців.

"На цей час понад 42 чи 43 тисячі хочуть залишитися… Для нас це великі цифри, у нас є можливості розмістити тільки до 15 тисяч", - сказав він, додавши, що число українських біженців продовжує зростати.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив у вівторок після вторгнення Росії в Польщу з України близько 350 тисяч людей.









