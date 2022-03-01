З України до Польщі виїхали майже 350 тисяч постраждалих від війни

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив у вівторок після вторгнення Росії в Польщу з України близько 350 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Протягом останніх 24 годин польсько-український кордон перетнули 100 000 людей", – сказав він.

"Загалом з четверга прибуло вже 350 000 біженців" - додав чиновник.

Напередодні повідомлялося, що за даними Агентства ООН у справах біженців, понад 360 000 людей вже покинули свої домівки в Україні з початку російського вторгнення.

В ООН також вважають, що ще понад 4,5 мільйона можуть залишити країну, якщо бойові дії поширяться на більшу територію.