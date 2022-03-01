Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

З України до Польщі виїхали майже 350 тисяч постраждалих від війни

Вівторок, 1 березня 2022, 09:35

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив у вівторок після вторгнення Росії в Польщу з України близько 350 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Протягом останніх 24 годин польсько-український кордон перетнули 100 000 людей", – сказав він.

"Загалом з четверга прибуло вже 350 000 біженців" - додав чиновник.

Напередодні повідомлялося, що за даними Агентства ООН у справах біженців, понад 360 000 людей вже покинули свої домівки в Україні з початку російського вторгнення.

В ООН також вважають, що ще понад 4,5 мільйона можуть залишити країну, якщо бойові дії поширяться на більшу територію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Польща

Статті

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики