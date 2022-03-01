Молдова может принять до 15 тысяч украинских беженцев: уже более 40

Количество беженцев из Украины, прибывших в Молдову с начала войны, уже значительно превышает возможности, которые у страны есть для их приема.

Об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявил глава МИД Молдовы Нику Попеску, пишет "Европейская правда".

По словам Попеску, более 70 тысяч украинских граждан пересекли границу со страной с четверга, и более половины из них изъявили желание остаться в стране. 33 тысячи украинских граждан покинули Молдову и уехали в Румынию.

Министр отметил, что Молдова готовилась к приему беженцев, однако нынешние цифры превышают возможности. В стране нет больших центров для приема беженцев, большинство украинцев остаются у родственников или людей, которые выражают готовность принять у себя украинцев.

"В настоящее время более 42 или 43 тысяч хотят остаться… Для нас это большие цифры, у нас есть возможности разместить только до 15 тысяч", - сказал он, добавив, что число украинских беженцев продолжает расти.

Напомним, замминистра внутренних дел Польши заявил во вторник, что после вторжения России в Польшу из Украины прибыли около 350 тысяч человек.