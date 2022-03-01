Молдова готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що його країна готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу для журналістів у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Попеску наголосив, що уряд Молдови роками наполягав на повному виведенні військ РФ з Придністров’я, але цього не сталося. Водночас зараз уряд усвідомлює всі ризики і готується до них.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, але ми не можемо сказати щось більше, щоб не спекулювати. Ми зобов'язані бути готовими до всіх сценаріїв, ми це робимо", - сказав він.

Попеску також прокоментував можливість визнання Придністров’я Російською Федерацією і повторення українського сценарію. Він сказав, що є паралелі між українською і молдовською ситуацією, але існують географічні та історичні відмінності, а також те, що Молдова - нейтральна країна.

"Ми робимо все для того, щоб Молдова залишилась за межами цієї війни, щоб залишався мир і стабільність у Молдові - у політичному, але також соціальному сенсі", - додав глав МЗС.

Попеску також повідомив, що кількість біженців з України, які прибули до Молдови від початку війни, вже значно перевищує можливості, які країна має для їхнього прийому.



