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Молдова готовится к разным сценариям из-за российской угрозы в Приднестровье

Вторник, 1 марта 2022, 11:48

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что его страна готовится к разным сценариям из-за российской угрозы в Приднестровье.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге для журналистов во вторник, сообщает "Европейская правда".

Попеску подчеркнул, что правительство Молдовы годами настаивало на полном выводе войск РФ из Приднестровья, но этого не произошло. В то же время, сейчас правительство осознает все риски и готовится к ним.

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, но мы не можем сказать что-либо большее, чтобы не спекулировать. Мы обязаны быть готовы ко всем сценариям, мы это делаем", - сказал он.

Попеску также прокомментировал возможность признания Приднестровья Российской Федерацией и повторения украинского сценария. Он сказал, что есть параллели между украинской и молдовской ситуацией, но существуют географические и исторические отличия, а также то, что Молдова – нейтральная страна.

"Мы делаем все для того, чтобы Молдова осталась за пределами этой войны, чтобы оставался мир и стабильность в Молдове – в политическом, но также социальном смысле", – добавил глава МИД.

Попеску также сообщил, что количество беженцев из Украины, прибывших в Молдову с начала войны, уже значительно превышает возможности, которые у страны есть для их приема.

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