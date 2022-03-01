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Прем’єр Британії: Путін фатально недооцінив бажання українців захищати свою країну

Вівторок, 1 березня 2022, 12:43

Президент РФ Владімір Путін, готуючи вторгнення, недооцінив пристрасне бажання українського народу захищати власну країну.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у Варшаві із польським колегою Матеушем Моравецьким, пише "Європейська правда".

"Зрозуміло, що Владімір Путін готовий застосувати варварську і невибіркову тактику проти невинних мирних жителів, бомбити багатоквартирні будинки, закидати ракети в багатоповерхівки, вбивати дітей, що ми бачимо у все більшій кількості. Але він фатально недооцінив пристрасне бажання українського народу захищати власну країну", - сказав Джонсон.

Він також сказав, що хоче віддати належне лідерству та мужності, які проявляє Володимир Зеленський.

"Я думаю, що він надихнув і мобілізував не лише свій народ, а й світ на обурення тим, що сталося. Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно. Того чи іншого дня я абсолютно переконаний, я як ніколи впевнений, що Путін зазнає невдачі", - сказав Джонсон.

Раніше заступник прем’єра Британії Домінік Рааб сказав, що Лондон не підтримує ідею запровадження безпольотної зони над Україною.

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