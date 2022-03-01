Премьер Британии: Путин фатально недооценил желание украинцев защищать свою страну

Президент РФ Владимир Путин, готовя вторжение, недооценил горячее желание украинского народа защищать свою страну.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким, пишет "Европейская правда".

"Понятно, что Владимир Путин готов применить варварскую и неизбирательную тактику против невинных мирных жителей, бомбить многоквартирные дома, забрасывать ракеты в многоэтажки, убивать детей, что мы видим во все большем количестве. Но он фатально недооценил страстное желание украинского народа защищаться", – сказал Джонсон.

Он также сказал, что хочет отдать должное лидерству и мужеству, которые проявляет Владимир Зеленский.

"Я думаю, что он вдохновил и мобилизовал не только свой народ, но и мир на возмущение тем, что произошло. Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, и мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется. В тот или другой день я абсолютно убежден, я как никогда уверен, что Путин терпит неудачу", - сказал Джонсон.

Ранее заместитель премьера Британии Доминик Рааб сказал, что Лондон не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной.