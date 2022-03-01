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Канада забороняє суднам РФ захід у свої порти і внутрішні води

Вівторок, 1 березня 2022, 19:02

Канада закриває свої води та порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що Росія має відповідати за вторгнення в Україну, і Канада продовжить вживати каральних заходів.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів щодо закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України", - заявив міністр у Twitter.

Очікується, що заборона набуде чинності пізніше цього тижня через розпорядження, видані відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи, йдеться у повідомленні уряду Канади.

Канада вже закрила свій повітряний простір для російських літаків та спрямовує в Україну протитанкові засоби та ракети. 

Канада також оголосила про шквали санкцій та заборонила весь імпорт сирої нафти з Росії.


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Війна з РФ Канада санкції

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