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Канада запрещает судам РФ заход в свои порты и внутренние воды

Вторник, 1 марта 2022, 19:02

Канада закрывает свои воды и порты для принадлежащих РФ или зарегистрированных в России судов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр транспорта Омар Альгабра заявил, что Россия должна отвечать за вторжение в Украину, и Канада продолжит принимать карательные меры.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за вторжение в Украину. Сегодня мы принимаем меры по закрытию канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России. Мы будем продолжать действовать в поддержку Украины", - заявил министр в Twitter.

Ожидается, что запрет вступит в силу позже на этой неделе из-за распоряжений, изданных в соответствии с Законом о специальных экономических мерах, говорится в сообщении правительства Канады.

Канада уже закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и направляет в Украину противотанковые средства и ракеты.

Канада также запретила весь импорт сырой нефти из России.

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Война с РФ Канада санкции

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