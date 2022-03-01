Канада поставить Україні протитанкову зброю і заборонить імпорт російської нафти

Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення, і заборонить імпорт російської сирої нафти.

Про це оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, пише "європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Канада й надалі підтримуватиме героїчну оборону України проти російських військових. Ми оголошуємо про свій намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії, галузі, яка принесла велику користь президенту Путіну та його олігархам", - сказав Трюдо.

Канада вже надіслала Україні зброю та нелетальну підтримку, а також підтримала низку санкцій, у тому числі підтримала від Росії з системи SWIFT для міжнародних банківських платежів.

"Ми надаємо Україні ще більше летальної допомоги, ми надішлемо 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf і 2000 ракет, і плануємо якнайшвидше їх доставити", - сказала міністр оборони Аніта Ананд.

За даними Статистичного управління Канади, у 2021 році Канада імпортувала російських енергопродуктів на суму 289 мільйонів канадських доларів ($228 мільйонів).

Канада є четвертим за величиною виробником нафти у світі, але переважна більшість походить з Альберти, далеко від східних канадських нафтопереробних заводів, які імпортують нафту на спотовий ринок, коли це необхідно, а також паливо, щоб задовольнити попит під час зупинок технічного обслуговування, сказав Девід Шbк, віцепрезидент Канадської паливної асоціації.

Заборона на нафту в Росії наразі стосується лише нафти, але далі уряд розглядає нафтопохідні продукти, повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо 27 лютого Канада закрила свій повітряний простір для операторів російських літаків через вторгнення Росії в Україну.