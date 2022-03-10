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Прем’єр Нідерландів: прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує

Четвер, 10 березня 2022, 18:28

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.

"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.

Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.

Раніше Рютте заявляв, що його країна намагається зробити для України усе, що може, у короткостроковій перспективі. Але говорити про членство у ЄС зараз не на часі.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС.

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

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