Премьер Нидерландов: ускоренной процедуры вступления в ЕС для Украины не существует

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

Об этом Рютте заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Версале в четверг, сообщает "Европейская правда".

Рютте сказал, что Нидерланды стали одной из стран, первой вышедшей с военной поддержкой Украины, и одной из первых, кто выступил за мощный санкционный пакет против России. Впрочем, по поводу возможности ускоренного вступления Украины в ЕС Рютте не видит перспектив.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", - заявил нидерландский премьер.

Ранее Рютте заявлял, что его страна пытается сделать для Украины все, что может в краткосрочной перспективе. Но говорить о членстве в ЕС сейчас не ко времени.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в Париже в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но предположительно не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"