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У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"

Неділя, 13 березня 2022, 13:30

Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд Вечерње новости, яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду  із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання.

До прикладу, у недільному номері Новости розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.

"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві. 

У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.

Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Так, Новости  опублікувало фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подало його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.

Видання Вечерње новости раніше було державним медіа, зараз входить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.

У Сербії регулярно відбуваються велелюдні  мітинги на підтримку Росії у війні проти України.

Сербія потребує підтримки РФ, у тому числі у впливі на свої сусідів по регіону. Читайте, зокрема, у статті "Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи"

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Сербія Війна з РФ

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