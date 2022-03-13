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В Сербии провластная газета рассказывает об "украинских нацистах", которые "бомбят Мариуполь"

Воскресенье, 13 марта 2022, 13:30

Одно из самых популярных изданий Сербии, таблоид Вечерње новости, предельно лояльное к правящей партии и продвигающее партийную линию, ведет антиукраинскую пропаганду с распространением самых грязных российских фейков о событиях во время войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" по итогам анализа публикаций издания.

К примеру, в воскресном номере Новости рассказывают о проблемах в Мариуполе и утверждают, что "украинские неонацисты" расстрелами заставляют людей оставаться в городе.

"Хотя в Киеве заявили, что все мирные жители, которые хотят покинуть Мариуполь, смогут выйти из него гуманитарным коридорам, количество людей (сбежавших из Мариуполя) минимально, потому что неонацистские батальоны стреляют им в спину, если заметят их", - пишет сербское проправительственное издание в материале, автор которого неходится в Москве.

В предыдущем номере издание сделало главным материалом российский фейк о разработке в Украине вируса, который будет заражать россиян по этническому признаку.

Иногда издание также подает материалы от ВСУ, но "своеобразным образом". Так, Вечерње новости, опубликовало фото уничтожения колонны российских танков, которые попали в засаду и были разбиты ВСУ, но представило его сербским читателям в материале под названием "Армия ДНР уничтожает врага" и с соответствующим содержанием.

Вечерње новости ранее было государственным медиа, сейчас входит в медиахолдинг, который контролирует проправительственный и предельно лояльный к власти бизнесмен Бобан Ражич.

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